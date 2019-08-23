Son Dakika Haberleri: Kültür Kongre Merkezinde kapsamlı tadilat çalışmaları
Son Dakika Yaşam Haber

Kültür Kongre Merkezinde kapsamlı tadilat çalışmaları

43 dakika önce

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde ihtiyaç görülen alanlarda tadilat çalışması yapıldı.

Kültür Kongre Merkezinde kapsamlı tadilat çalışmaları, System.String[]

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde ihtiyaç görülen alanlarda tadilat çalışması yapıldı.


Ulusal ve uluslararası birçok organizasyon ve buluşmaya ev sahipliği yapan Kültür Kongre Merkezinde tadilat çalışması yapıldı. Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında verdiği bilgilerde, "Şu ana kadar birçok hizmetin sunulduğu kültür ve kongre merkezinde Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz tarafından tadilat çalışması başlatıldı. Binanın çatısında oluşan hasarlar giderildi ve iç bölümdeki duvarlarda boyama ve yenileme çalışmaları yapıldı. Çalışmaların sonuna geldik, Kültür Kongre Merkezimiz vatandaşlarımıza en iyi hizmet vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Fen İşleri Müdürlüğü, Şeyh Edebali, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzman psikolog açıkladı! Aldatıldığınızı nasıl anlarsınız?
Gölgesi için diktiği ağaçtan 40 bin TL kazandı Cani koca, öldürdüğü eşini kıyma makinesiyle parçalayıp çöpe attı! Son Dakika: Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık harekete geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:29:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kültür Kongre Merkezinde kapsamlı tadilat çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]