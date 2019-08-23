Kültür Kongre Merkezinde kapsamlı tadilat çalışmaları

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde ihtiyaç görülen alanlarda tadilat çalışması yapıldı.



Ulusal ve uluslararası birçok organizasyon ve buluşmaya ev sahipliği yapan Kültür Kongre Merkezinde tadilat çalışması yapıldı. Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında verdiği bilgilerde, "Şu ana kadar birçok hizmetin sunulduğu kültür ve kongre merkezinde Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz tarafından tadilat çalışması başlatıldı. Binanın çatısında oluşan hasarlar giderildi ve iç bölümdeki duvarlarda boyama ve yenileme çalışmaları yapıldı. Çalışmaların sonuna geldik, Kültür Kongre Merkezimiz vatandaşlarımıza en iyi hizmet vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı. - BİLECİK