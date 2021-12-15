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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Malatya'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Malatya'da incelemelerde bulundu

15.12.2021 14:00
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Malatya'da incelemelerde bulundu

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivaline katılmak üzere Malatya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bakanlık tarafından desteklenen projeler ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte inceleme gezisi gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ilk olarak İnderesi Tabiat Parkında incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan İnderesi Tabiat Parkı içerisinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. İnderesi Tabiat Parkı ziyaretinin ardından Bakan Yardımcısı Demircan ve Başkan Gürkan, Malatya hafızasında önemli bir yere sahip olan ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarının yapıldığı Kuyumcular Çarşısını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiler.

Ziyaretlerinin devamında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Down Sendromlu bireylerin istihdam edildiği Gülenyüzler Kafe'yi de ziyaret ederek incelemelerde bulunuldu. Son olarak Yeni Cami ve Millet Kütüphanesini ziyaret ederek açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Demircan, "Film Festivaline katılmak üzere Malatya'ya geldik. Malatya'mızda çok güzel hizmetler hayata geçirilmekte. Büyükşehir Belediye Başkanım çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Kendilerini bu özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Nice güzel hizmetlerde daim olsun" şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'a ziyaretlerinin anısına Kayısı ve Arslantepe'de imal edilen tarihin en eski kılıcının replikasını taktim etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Malatya'da incelemelerde bulundu

Ahmet Misbah Demircan, Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Malatya'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


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