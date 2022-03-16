Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Aksaray'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Aksaray'da incelemelerde bulundu

16.03.2022 16:56

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kentte yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kentte yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

Demircan, Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaretinde kentte yürütülen proje ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Somuncu Baba Külliyesi'ni gezen Demircan ve beraberindekiler, ardından restorasyon çalışmalarının devam ettiği Yusuf Hakiki Baba Türbesi ile Eğri Minareyi ziyaret etti.

Demircan, gazetecilere, sahada sürdürülen projeleri yerinde görmek için Aksaray'a geldiklerini söyledi.

Kentteki tarihi mekanları gezdiklerini belirten Demircan, "Yapılacak işleri ve yapılanları yakından gördük. Projelerimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemiz, yeraltı ve tarihi kaynaklarıyla dünya kültür mirasının merkezinde diyebiliriz. Bunlara sahip çıkarak gelecek nesillere aktaracağız." diye konuştu.

Öte yandan, Demircan ve beraberindekiler, Aksaray Valiliği öncülüğünde Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Dijital Çağda Sosyal Medya Kullanımı ve İnternet Bağımlılığı Sempozyumu"na katıldı.

Demircan, sempozyumun sonunda öğrencilere teşekkür belgelerini verdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Aksaray'da incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Aksaray'da incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Aksaray'da incelemelerde bulundu

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Ahmet Misbah Demircan, Hamza Aydoğdu, Aksaray, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Aksaray'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


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