Kültür ve Turizm Bakanlığı Bodrum'dan sonra rotasını Antalya'ya çevirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl büyükşehir belediyeleri ile yaptığı toplantıda verdiği "yetersiz kalan belediyelere destek olunması" talimatı yarınlara nefes olacak projelere dönüşmeye başladı. Turizm bölgelerinde alt yapı ve arıtma tesisleri yapma, devralma ve işletme yetkisini 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle üzerine alan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bölgelerin müzminleşen alt yapı sorunları için harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bizzat takibiyle başlayan çalışmalarda ilk destek Antalya'ya verildi. Belek ve Kadriye turizm bölgelerinin kanalizasyon ve arıtma alt yapı inşaatını Antalya Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine devralan Bakanlık, 63 bin metreküp/gün kapasiteli yatırımı hızla tamamlayarak son aşamaya ulaştı. Bakanlık projeyi 4 ay sonra hizmete almayı hedefliyor.

Bodrum'a ilk kepçe vuruldu, sırada Kemer var

Bakanlığın dev yatırımlarında ikinci adres ise turizmin göz bebeği Muğla oldu ve bölgeye ilk kepçe vuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Muğla-Bodrum kanalizasyon şebekesi ile yağmur suyu iletim hatları ve bağlantılı arıtma alt yapısı tesislerinin temeli dün törenle atıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başlattığı 250 milyon liralık dev proje ile bölgenin kanalizasyon, şebeke, terfi hatları ve atık su arıtma tesislerini kapsayan alt yapı yatırımlarını Bakanlık yapacak. Muğla Bodrum İçmeler, Kızılağaç, Çiftlik Yalı ve Torba mahallelerinin atık sularının kanalizasyon kolektör hatları ile toplanıp yeni yapılacak arıtma tesisine iletilmesini sağlayacak olan Bakanlık, böylece tüm bölgenin arıtma sorununu çözüme kavuşturacak. Proje kapsamında yaklaşık 15 kilometre kanalizasyon şebeke hattı, 4 kilometre yağmur suyu şebeke iletim hattı ve 23 kilometre kanalizasyon kollektör hattı yapılacak. Toplam 42 kilometrelik bu etap 9 aylık bir sürede hızla tamamlanacak. Mevcut 10 bin metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisinin yetersiz kalması sebebiyle de ilk etapta 20 bin metreküp/gün kapasiteli yeni bir tesis inşa edilecek. Sonrasında yıkılacak olan eski tesisin yerine 17 bin metreküp/gün kapasiteli ikinci bir tesisin yapılmasıyla kapasite 37 bin metreküp/güne ulaşacak. Bölgenin de gelecek 50 yıllık ihtiyacı karşılamış olacak. Bakanlık böylece büyükşehir belediyelerinin yetersiz kaldığı, hayati öneme sahip bu sorunu çözüme kavuşturmuş olacak. Bakanlık, ayrıca 27 yıl süre ile tüm bu tesislerin işletmesini de üstlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının rotası Bodrum'un ardından turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya'ya dönecek. Fizibilite çalışmaları başlatılan bir diğer yatırım olan Kemer ise hızla hayata geçecek.