Mehmet Çağlar'ın "Varlık" isimli film projesi SFF'de tanıtıldı - Son Dakika
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Mehmet Çağlar'ın "Varlık" isimli film projesi SFF'de tanıtıldı

19.08.2022 11:32
Mehmet Çağlar'ın "Varlık" isimli film projesi SFF'de tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Mehmet Çağlar'ın uzun metrajlı film projesi "Varlık", "28. Saraybosna Film Festivali"nde (SFF) tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Mehmet Çağlar'ın uzun metrajlı film projesi "Varlık", "28. Saraybosna Film Festivali"nde (SFF) tanıtıldı.

Bosna Hersek'te bugün sona erecek festivale katılan yapımcı Çağla Çağlar, yönetmen ve senarist Muzaffer Mehmet Çağlar ve senarist Tahsin Yetkin, filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Filmin hikayesinin 2016'da başladığını dile getiren yapımcı Çağla Çağlar, sonrasında finansman arayışına girdiklerini belirterek, "İlk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurduk. İyi bir dosyayla başvurumuzu yaptık ve olumlu bir sonuç aldık. Yaklaşık 200 kadar film projesi arasından seçildik. Böylelikle ilk desteğimizi almış olduk ve SFF'ye geldik." dedi.

Yapımcı Çağlar, Türkiye'den aldıkları desteğin yerel ve uluslararası alanda çok büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Bu adımdan sonra, projemizi finansal olarak daha da geliştirmeye yönelik planlarımız başladı. Projeyle birlikte "CineLink Producers' Lab" programına seçildik ve burada ortak yapım görüşmelerimiz başladı. Amacımız, Türk ve dünya sineması adına kalıcı bir eser bırakmak." ifadelerini kullandı.

"Film, zengin bir tüccarın ölüm döşeğindeki son üç gününü anlatıyor"

Senarist Tahsin Yetkin de projeye ilişkin şu bilgileri verdi: "Filmin hikayesi bir Anadolu kasabasında, zengin bir tüccar olan Mehmet Bey'in ölüm döşeğindeki son üç gününü anlatmakta. Bu üç gün içerisinde, hayatında ona vefa gösterenlerle tek düşüncesi onun mirasını paylaşmak olanlar arasındaki çatışmayı anlatıyor." ifadesini kullandı.

Yönetmen ve senarist Muzaffer Mehmet Çağlar ise "Varlık" projesinin ilk olarak SFF'deki CineLink Producers' Lab ile Avrupa'ya çıktığına işaret ederek, SFF'ye daha önce iki kez Boğaziçi Film Festivali adına katıldıklarını söyledi.

Muzaffer Mehmet Çağlar, 2017'de "Kurban" isimli kısa filmle "SFF Talents"e seçildiklerini de sözlerine ekleyerek, "Bu ziyaretimizde, uzun metrajlı film projemizin yurt dışı ortaklarıyla çeşitli görüşmelerimiz oldu. SFF, bizim gibi yeni film yapacak yönetmen ve yapımcılara çok güzel olanaklar sağlıyor. Bu sebeple burada olmaktan çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Mehmet Çağlar, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Çağlar'ın 'Varlık' isimli film projesi SFF'de tanıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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