Kültür ve Turizm Bakanlığından Halide Edip Adıvar kitabı - Son Dakika

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Halide Edip Adıvar'a vefa mahiyetinde birbirinden değerli uzman ve araştırmacı tarafından hazırlanan yazılardan oluşan bir kitap hazırlattı. Bugün lansmanı yapılan kitap, Halide Edip üzerinden tarihi ve kültürel mirasa ışık tutmayı amaçlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Halide Edip'e vefa mahiyetinde birbirinden değerli uzman ve araştırmacı tarafından hazırlanan yazılardan oluşan ve içerisinde hayatı, sanatı ve eserlerinin yer aldığı kitabın lansmanı yapıldı. Sultanahmet'te bulunan Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen Halide Edip Adıvar kitabının lansman programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Halide Edib Adıvar'ın torunu Ahmet Ömer Sayar, Sanatçı Yavuz Bingöl, öğretim görevlileri, yazar ve tarihçilerin oluşturduğu davetliler katıldı. Program saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Halide Edip Adıvar'ın hayatını anlatan kısa bir sunum sonrası katılımcılara tasavvuf musikisinden eserler sunuldu.

Halide Edip Adıvar'ın torunu Ahmet Ömer Sayar yaptığı açıklamada, "Halide Edip Adıvar hakkında yazılmış çok sayıda biyografi kitabı var. Kendi hatıraları var. Bu kitabı ilk okuduğunuz zaman çok değişik konularda yazılar yazılmış ama hepsi birden birleştirildiğinde Halide Edip'in biyografisiyle ilgili çok detaylı bir kitap çıkıyor ortaya. O bakımdan da enteresan bir çalışma olmuş. Bu işi Kültür Bakanlığının yapmış olması beni çok mutlu etti" dedi.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Öncelikle İstiklal Marşımızın kabul yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu marşa can veren komutana, millete, mücadeleye ve şaire bin selam olsun. İstiklal Marşımızın ilham kaynaklarından biri de hiç şüphesiz Halide Edip Adıvar'dır. 23 Mayıs 1919 günü Sultanahmet Meydanı'nda sinesinden duru bir Türkçeyle meydana akan sözler milli mücadelemize büyük bir ufuk olmuştur. 'Bugün, kolları kesilmiş olan Türk'ün kalbi, Eski cesaret ve şecaatini kaybetmemiştir' diyordu. Eğer istiklal olmayacaksa yerin altının, üstünden evla olduğunu söylüyordu. Duruşunda, sesinde, sözünde. Her halinde hürriyet aşkı, vatan sevdası vardı. Yüzbinler onun sözleriyle bu aşkın, bu sevdanın yoluna canını serdi. Bu milletin en büyük gücü, gerektiğinde meydana çıkan kadın kahramanlarıdır. Halide Edip Adıvar, o kahramanların bayraktarlarındandır. Onun eserlerinde yer alan Emineler, Fatmalar, Haticeler, Zeynepler, yalnızca hikaye, roman karakteri değil, her biri gerçek bir kahramandır. Halide Edip geçmişe bakarken şöyle diyor. 'Tarihinde bir Çanakkale'si olan millet mahvedilemez' kesinlikle doğru. Kendisinin bu tespitine 100 yıl sonra bugün bir katkıda bulunmak istiyorum. 'Tarihinde Halide Edip Adıvarlar olan bir millet yenilemez'. Cephede, sınır boylarında, hastanelerde bu milletin selameti için kahramanca mücadele edenler, ilhamlarını ondan ve onun gibi kahramanlardan alıyorlar. Allah eksikliklerini vermesin. Onları esirgesin, saklasın. Halide Edip Adıvar'ın İstiklal şairimize de ilham veren mücadelesi çok kıymetli hocalarımızın eliyle vefatından 56 yıl sonra yeni bir esere, yeni bir kitaba kavuştu. Bu millet var oldukça Sultanahmet'teki coşkusuyla, Halide Edip Adıvar'ı dinlemeye ve okumaya devam edecek. Bu millet var oldukça o ve bütün kahramanlarımız bizimle yaşamaya devam edecek. Hayatı, sanatı, eserleri temasıyla hazırlanan kitabımızda fikir, gayret, zahmeti bulunan herkesi Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve şahsım adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Program sonunda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demirci tarafından Halide Edib Adıvar'ın torunu Ahmet Ömer Sayar'a plaket takdim edildi.