BASE, Akaretler Sıraevler'de sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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BASE, Akaretler Sıraevler'de sanatseverlerle buluştu

28.09.2022 17:38
BASE, Akaretler Sıraevler'de sanatseverlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Bilgili Sanat iş birliğinde bu yıl 6.sı gerçekleştirilen BASE 2022, sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Bilgili Sanat iş birliğinde bu yıl 6.sı gerçekleştirilen BASE 2022, sanatseverlerle buluştu.

Yeni mezun sanatçı adaylarını sanat ortamıyla buluşturan etkinlikte, 27 üniversiteden, yeni mezun 73 sanatçı adayının farklı disiplinlerdeki 83 eseri sergileniyor.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Base Kurucu Ortağı Ali Kerem Bilge, genç sanatçıları destekleyen etkinliklerin sürdürülebilir olmasının önemine işaret ederek, "6. yılımıza girerken biz de çok mutlu oluyoruz. Sanatçıların henüz eğitimlerinin başında BASE'i düşünerek projeler geliştirdiklerini duyuyoruz." dedi.

Bilge, en büyük hedeflerinden birinin, Türkiye'deki yaratıcı potansiyele, kültür sanat alanında gelecek nesilleri oluşturacak isimlere alan bulacakları bir platform sunmak olduğunu söyledi.

Desteklerle etkinliği gerçekleştirebildiklerinin altını çizen Bilge, "Tam mezun olduklarında, kariyerlerinde bir itici güç olmak ve cesaret vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2 Ekim'de sona erecek

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden bu yıl mezun olan Çiğdem Erkin, eserine ilişkin, "Etkinliğe erken Cumhuriyet döneminde ressam bir kadın olan Muazzez Hidayet'in portre çalışmasıyla katıldım. Babaannemin hayatından önemli kısımları yeniden canlandırarak fotoğraf projesi olarak tasarladım." ifadelerini kullandı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunu İsmail Burak Balcı ise BASE'in yeni mezun genç sanatçıları desteklemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu benim için tam bir dönüm noktası oldu. Boşlukta hissettiğim bir dönemde kendi işlerimi gösterebileceğim, sanat meraklılarıyla tanışabildiğim bir ortam sunuyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bu yılki başvuruları, sanat dünyasından Ayça Telgeren, Ayda Elgiz Güreli, Baha Toygar, Berat Işık, Derya Yücel, Erdal Duman, Erinç Seymen, Farah Aksoy, Fulya Çetin, Haldun Dostoğlu, Işıl Eğrikavuk, Melis Terzioğlu ve Sinem Yörük değerlendirdi.

Her gün 11.00-19.00 arasında ücretsiz olarak Akaretler Sıraevler'de ziyaret edilebilen etkinlik, 2 Ekim'de sona erecek.

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Kaynak: AA

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