Kültürpark Atlas Pavyonu'nda Çocukların Cumhuriyet Sergisi

08.11.2025 12:09
İzmir’deki Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin öğrencileri, Cumhuriyet bayramı temasını işleyen eserleriyle büyük ilgi gören bir sergi açtı. 10 Kasım'da ise Atatürk'ü anma amacıyla yeni bir sergi ile yer değiştirecek.

(İZMİR) - Kültürpark Atlas Pavyonu, Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinde eğitim gören çocukların sergilerine sahipliği yapıyor. Çocukların yaptığı resimlerden oluşan ve büyük ilgi gören "Cumhuriyet" sergisi yerini 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde "10 Kasım" sergisine bırakacak.

İzmir genelinde 22 merkezle hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN AŞ bünyesindeki Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde eğitim gören çocuklar Cumhuriyet sevgilerini ve Ata'larına olan özlemlerini resme döktü. Çocukların yaptığı resimlerden oluşan "Cumhuriyet" sergisi, Kültürpark Atlas Pavyonu'nda "Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı" Atatürk Sergisi ve dijital sanatın büyüleyici örneklerinden Refik Anadol'un "Şifanın Algısı" ve "Makine Rüyaları: Ege" sergileri ile birlikte alanın giriş kısmında yerini aldı.

Cumhuriyet coşkusu resimlerde

Atatürk portresinin birbirinden güzel renklerle donatıldığı, Cumhuriyet coşkusunun renkli çiçekler, bayraklar, rengarenk gökkuşağı ile anlatıldığı eserler öğrenci grupları, sergiyi gezen büyük küçük herkes tarafından büyük beğeni topladı. Yuvamız İzmir çocukları Ata'larına olan özlemlerini anlattıkları resimlerini de 10 Kasım'dan itibaren yine aynı yerde sergileyecek.

Yuvamız İzmir çocukları gezerek öğreniyor

Yuvamız İzmir'de eğitim gören çocuklar yıl boyunca Halk Ekmek Fabrikası, Meslek Fabrikası, Buz Pisti, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tesisleri gezerek pek çok alanda yeni bilgiler ediniyor. Çocuklar son olarak Atlas Pavyonu'ndaki sergileri de gezme imkanı buldu.

Kaynak: ANKA

