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Kulu'da İlçe Müdürlüğü Kurulu Toplantısı düzenlendi

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin ardından İlçe Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kulu'da İlçe Müdürlüğü Kurulu Toplantısı düzenlendi, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin ardından İlçe Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kulu ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonunda, Kulu Merkez İlkokulu konferans salonunda İlçe Müdürleri Kurulu Toplantısı düzenlendi. Programda, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi. Okul idarecilerinin de söz aldığı toplantıda 2018-2019 yılının değerlendirilmesi, akademik başarı, fiziki eksiklikler ve benzeri konular ele alındı. Toplantıda ayrıca gelecek eğitim-öğretim yılında alınacak önlemler, adrese göre kayıtların yapılması, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin sınıfları ve öğretmenlerinin kura usulüyle belirlenmesi, cep telefonu yasağı ve okul önünde bekleme yasağının devam etmesi, özel servis taşımacılığı için halk eğitim merkezi tarafından rehberlik kursu açılması, merkezdeki okulların doğal gaz dönüşüm çalışmaları, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) değerlendirmeleri ve Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) gibi konular da ele alındı. Toplantı dilek ve temennilerin aktarılmasının ardından sona erdi.

Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan'ın başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Serdar Sarıçoban, Şube Müdürleri Fatih Altun ve Hüseyin Koç ile okul müdürleri katıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:44 Kaynak: İHA
Konya, Kulu, Güncel
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