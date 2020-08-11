Kulu'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:42

Kaynak: AA

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