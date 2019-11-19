Kulu'da trafik kazası: 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya kara yolunun Kulu Makası mevkisinde Muharrem Özkılıç (45) idaresindeki 06 AZ 2498 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada araç sürücüsü Muharrem Özkılıç ile araçta bulunan Günay (38) ve Nur Banur Özkılıç (10) yaralandı.
Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Günay Özkılıç, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.