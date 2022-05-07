Kulu'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Kulu'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

07.05.2022 14:13
Kulu'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği yapıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarının önlenmesi için Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği Kulu'da da yapıldı. Kulu- Kozanlı yolu Düden Anadolu Lisesi önünde bulunan yaya geçidinde yapılan etkinlik polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte ekipler tarafından yoldan geçen araçlar durdurularak yayaların karşıdan karşıya güvenli şekilde geçmeleri sağlanırken, araç sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyarıldı ve trafik konularını içeren broşürler yayalara ve araç sürücülerine dağıtıldı. Sürücülerden trafikte yasalara uymaları istendi. - KONYA

Kulu'da Yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulaması yapıldı
Kulu'da Yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulaması yapıldı

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İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Tragger, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kulu'da 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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