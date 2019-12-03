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Kulübeler geldi açlık grevi bitti

6 saat önce

Adana'da hayvansever İpek Şahin'in parktaki sokak hayvanlarının kulübesi kaldırıldığı için açlık grevi ve imza kampanyası başlatması üzerine belediye, kulübeleri parka geri getirdi.

Kulübeler geldi açlık grevi bitti, System.String[]

Adana'da hayvansever İpek Şahin'in parktaki sokak hayvanlarının kulübesi kaldırıldığı için açlık grevi ve imza kampanyası başlatması üzerine belediye, kulübeleri parka geri getirdi.


Uzun yıllardır Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan 5 Ocak Lions Çocuk Dinlenme Parkı'nda sokak köpeklerine bakan Şahin, geçen 28 Eylül tarihinde köpekler için parkın bir köşesine kendi imkanlarıyla kulübe yaptırmaya karar verdi. Gerekli görüşmeleri yapan Şahin, Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği (KİHAYKO) Adana Şubesi ile birlikte kulübeleri parka yerleştirdi.


10 Kasım tarihinde ise Çukurova Belediyesi tarafından 'CİMER'e şikayet var. Köpekler havlıyor insanlar korkuyor' gerekçesiyle kulübeler kaldırıldı. Bunun üzerine gerekli görüşmeleri yapan Şahin hiçbir kurumdan olumlu yanıt alamayınca dün sabah saatlerinde parkta stant açarak açlık grevine başladı.


Akşam saatlerinde ise Şahin'in açlık grevinin basında yer bulması üzerine Çukurova Belediyesi görevlileri kaldırdıkları kulübeleri geri parka getirerek eski yerine koydu. Hayvansever İpek Şahin, "Çok mutlu oldum. Keşke hiç böyle olmasaydı. Çok teşekkürler. Bu kış günü o hayvanları düşünmeliyiz" dedi.


Kulübelerin gelmesiyle birlikte köpekler kulübelerine girdi. - ADANA

Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:07 Kaynak: İHA
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