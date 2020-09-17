Kuluncak'ta asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesinin Kuluncak ilçesinde ilçe belediyesiyle yürüttüğü asfalt çalışması sürüyor.

Kuluncak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki belediyenin ekiplerince hasar gören yolların bakım ve onarım çalışmalarına Ortapınar Mahallesi'nde devam ediliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, halka daha iyi ulaşım imkanı sunabilmek için bir yandan yeni yollar yaptıklarını, bir yandan da hasar gören yolların bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda da ekiplerin Konaktepe, İsmetpaşa, Sultanlı, Aşağı Çayköy, Kaynarca, Göğebakan, Kızılhisar, İlisuluk ve Yeni mahallelerinde çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Cengiz, "Bugün itibarı ile çalışmalarımız Ortapınar Mahallemizde sürüyor. Hazırlamış olduğumuz program dahilinde yol bakım çalışmalarımıza başka noktalarda devam edeceğiz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan olmak üzere Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ve personeline teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.