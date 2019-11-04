Son Dakika Haberleri: Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkanını seçecek
Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkanını seçecek

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkanını seçecek

7 saat önce

Kulüpler Birliği Vakfında olağanüstü genel kurul, yarın yapılacak.

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkanını seçecek, System.String[]

Kulüpler Birliği Vakfında olağanüstü genel kurul, yarın yapılacak.

Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulübünde başkanlıktan ayrılmasının ardından vakıftaki başkanlık görevi de sona erdi. Kulüpler Birliği yarın gerçekleştirileceği olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçecek.

Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılacak genel kurul, saat 13.00'te başlayacak.

2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfında, İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yapmıştı. Yeni seçilecek isim, vakfın 10. başkanı olacak.

Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:16 Kaynak: AA
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