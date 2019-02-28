Son Dakika Haberleri: Kulüpler Birliği, Yıldırım Demirören'e Teşekkür Etti

Kulüpler Birliği, Yıldırım Demirören'e Teşekkür Etti

1 saat önce

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı görevinden istifa eden Yıldırım Demirören'e teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği, Yıldırım Demirören'e Teşekkür Etti, System.String[]
Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı görevinden istifa eden Yıldırım Demirören'e teşekkür mesajı yayımladı. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevine vermiş olduğu hizmetlerden ötürü Sayın Yıldırım Demirören'e teşekkürlerimizi sunarız. Yıldırım Demirören'in görevi bırakmasının ardından, Haziran ayında yapılacak seçime kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini sürdürecek Sayın Hüsnü Güreli'ye görevinde başarılar diliyoruz."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:06 Kaynak: İHA

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