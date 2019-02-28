Kulüpler Birliği, Yıldırım Demirören'e Teşekkür Etti
1 saat önce
Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı görevinden istifa eden Yıldırım Demirören'e teşekkür mesajı yayımladı.
Kulüpler Birliği Vakfı
, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Başkanlığı görevinden istifa eden Yıldırım Demirören
'e teşekkür mesajı yayımladı. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanlığı görevine vermiş olduğu hizmetlerden ötürü Sayın Yıldırım Demirören'e teşekkürlerimizi sunarız. Yıldırım Demirören'in görevi bırakmasının ardından, Haziran ayında yapılacak seçime kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini sürdürecek Sayın Hüsnü Güreli
'ye görevinde başarılar diliyoruz."
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:06 Kaynak: İHA
Beşiktaşlı Taraftarlar, Milli Takım ile Anlaşan Şenol Güneş'e Tepki Gösterdi
Kulüpler Birliği'nden Yıldırım Demirören'e Teşekkür
Parti Kuracağı Konuşulan Ahmet Davutoğlu'ndan Dikkat Çeken İfadeler: Türkiye İçin Çalışmak Borcumuzdur
Türk Televizyon Tarihine Damga Vuran Flash TV, Yayın Durdurma Kararı Aldı