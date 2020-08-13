Kulüplerden 'harcama limiti' talebi: En az 80 milyon TL oldun

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı dün İstanbul'da yapılırken, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil yeniden vakıf başkanlığına seçildi.

Sepil'in yardımcılıklarını daha önce olduğu gibi Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu yapacak. Toplantının ikinci gündem maddesini TFF'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı takım harcama limitleri oluşturdu. Başkanların çoğu limitleri yetersiz bulduklarını ifade ederken, 4 maddelik bir talep listesi için imza toplanmaya başladı. Söz konusu talepler şöyle:

1-) ALT LİMİT YÜKSELTİLSİN

Takım harcama limitlerinde alt sınır 80 milyon TL olsun.

2-) 15 DEĞİL 40 OLSUN

Belirlenen limitlerin sapma oranı yüzde 15'ten 40'a çıkarılsın.

3-) ANA PARA ÇIKARILSIN

Yapılandırmaya giden kulüplerin borçlarının ana parası takım harcama limitine dahil edilmesin.

4-) BORÇSUZLARA AYRICALIK

Kasımpaşa ve Göztepe borçsuz kulüplere ayrıcalık sağlansın. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, konuyla ilgili olarak, "İmzaları federasyona göndereceğiz. Nihai karar federasyonundur" dedi. Bu arada Tahkim Kurulu'na başvurarak takım harcama limitine itiraz eden Fenerbahçe'nin başvurusu bugün görüşülecek.