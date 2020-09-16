Kum zambaklarını koparanlara ağır ceza - Son Dakika

Kum zambaklarını koparanlara ağır ceza

- Kum zambaklarını koparanlara ağır ceza Kum zambaklarını koparana 60 bin TL, zarar veren kurumlara da 300 bin TL para cezası uygulanacak Dünyada ve Türkiye'de koruma altına alınan ve nesli tükenmekte olan kum zambakları, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Obalar Plajında çiçek açtı.

- Kum zambaklarını koparanlara ağır ceza

Kum zambaklarını koparana 60 bin TL, zarar veren kurumlara da 300 bin TL para cezası uygulanacak

ANTALYA - Dünyada ve Türkiye'de koruma altına alınan ve nesli tükenmekte olan kum zambakları, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Obalar Plajında çiçek açtı. Sayıları gün geçtikçe azalan koruma altındaki kum zambakları, bölge halkının ilgi odağı haline geldi. Kum zambaklarını koparanlara 60 bin 163 TL, zarar veren kurumlara ise 300 bin 856 TL para cezası uygulanacak.

Antalya ve çevresinde çiçek açan kum zambakları, Kumluca ve Mavikent Sahilinde yoğun olarak görülürken, Kumluca Sahilindeki yaklaşık 50 kum zambağı yerli halk tarafından büyük ilgi görüyor.

Kopartana ağır ceza var

Soğanlı bir bitki olan ve kökleri çok derinde bulunan kum zambakları, geniş ve uzun şeritsi yaprakları, yaklaşık 40- 45 santim boyunda, beyaz çiçekli olarak yetişiyor. Kum zambaklarının çiçeklenme dönemi ağustos sonu ile ekim ayı arasında değişiyor. Soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak olan kum zambaklarını koparanlara 60 bin 163 lira cezai işlem uygulanırken, kum zambaklarına zarar veren kurumlara da 300 bin 856 lira ceza yazılıyor.

"Kurak bir mevsimde açmasından dolayı çok kıymetli"

Kum zambağını merak ederek fotoğraflayan ve korunması gerektiğine inanan Mehmet Alptekin," Kum zambağı Akdeniz sahillerine özgü endemik bir bitkidir. Kumluca'da bilhassa korunması gereken ender rastlanan bir çiçek türdür. Ağustos sonu Eylül Başlarına kadar yaşayan bir bitkidir. Her yıl aynı tarihlerde çiçek açar. Demre'de Çıralıda ve Kumluca'da görülebilen bir bitkidir. Korunması gerektiğine inanıyoruz. Kurak bir mevsimde, yaz sezonunun ortasında açtığı için ender bir bitki olduğundan korunması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Sahillerde kum zambaklarının geleceğinin tehlikeye girdiğini söyleyen Alptekin, "Bu konuda önlem alınmasını istiyoruz. Sahillerimiz tahrip edilirken, bu bitki de yok edilmeye başladı. Bu yüzden korumalıyız. Bırakın sahiller doğal olarak kalsın bu güzel bitkilerde yok olması" diye konuştu.

Kum zambaklarını koparanlara ağır ceza

Para Cezası, Türk Lirası, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kum zambaklarını koparanlara ağır ceza - Son Dakika

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