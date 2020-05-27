Kumar baskınında yakalanan 14 kişiye 60 bin TL ceza - Son Dakika

Kumar baskınında yakalanan 14 kişiye 60 bin TL ceza
Bartın'ın Amasra ilçesinde bir evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 60 bin 25 lira cezai işlem uygulandı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde bir evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 60 bin 25 lira cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Kocaköy Köyünde bir evde kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri gece Saat: 03: 30 sıralarında Ş.Ö.'ye ait eve baskın düzenledi. Baskında ev sahibi ile birlikte evde bulunan 13 kişi gözaltına alınırken, iskambil kağıtları ve masa üzerindeki paralara jandarma tarafından el konuldu. Yakalanan 13 kişi hakkında kumar oynamaktan idari işlem yapılarak ev sahibi Ş.Ö hakkında ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıslara ayrıca kumar oynamak ve oynanmasına yer sağlamak suçu ile Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ihlalinden toplam 60 bin 25 TL para cezası kesildi. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 05:15 Kaynak: İHA
Son Dakika Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti