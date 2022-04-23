Kumar oynayan 6 kişiye 10 bin lira ceza - Son Dakika
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Kumar oynayan 6 kişiye 10 bin lira ceza

23.04.2022 13:11
Kumar oynayan 6 kişiye 10 bin lira ceza

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 10 bin 914 lira idari para cezası kesildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 10 bin 914 lira idari para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Büyük Cami Mahallesi Tayyip Akalın Caddesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığını belirledi. Polisin yaptığı baskında kumar oynayan 6 kişi yakalandı. Polis, masada bulunan iskambil kağıtları ile 800 liraya el koydu. Kumar oynayan 6 kişiye 'Kabahatler kanununa muhalefet' suçundan toplam 10 bin 914 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri mesul müdürü H.Ş. hakkında ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kumar oynayan 6 kişiye 10 bin lira ceza - Son Dakika


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