Son Dakika Haberleri: Kumaş hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kumaş hırsızlığı güvenlik kamerasında

3 saat önce

Şanlıurfa'da, bir manifaturacıdan yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kumaş hırsızlığı güvenlik kamerasında, System.String[]
Şanlıurfa'da, bir manifaturacıdan yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, tarihi Kapalı Çarşı'da yer alan Medine Pasajı'nda manifaturacılık yapan Sabri Bencik, iş yerinin önündeki bir top kumaşın çalındığını fark etti.
Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen Bencik, yöresel kıyafetli bir kadının hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi.
Sabri Bencik, daha önce de iş yerinden hırsızlık yapıldığını belirterek, "İkinci kez aynı hırsızlık meydana geliyor. Geçen yıl da cuma namazına giderken dükkanın önünü kapatmıştım, geldiğimde 4 top kumaşım yoktu. Şimdi de namaza gittim, geldiğimde bir baktım bir top kumaş yok. Kamerayı incelediğimde bir kadının bu işi yaptığını tespit ettim. Yetkililerden bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.
Polis ekipleri, şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:13 Kaynak: AA
Bencik, Şanlıurfa, Güncel
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