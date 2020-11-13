'Kumaş maskeler de cerrahi olanlar kadar etkili' - Son Dakika

AMERİKAN Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nce (CDC) yayımlanan yeni kılavuzda, bazı kumaş maskelerin de tek kullanımlık cerrahi maskeler kadar etkili olduğu bildirildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Vançelik, "Maskenin içeriğinden, bez, kumaş veya cerrahi maske olmasından ziyade doğru ve etkin bir şekilde yani burnu, ağzı tam kapatacak şekilde kullanmamız önemli" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmada maske kullanımı etkin rol oynuyor. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nce yayımlanan yeni kılavuzda, maske kullanımının, koronavirüsten sadece kişinin çevresindeki insanları korumadığı aynı zamanda kendisi için de etkin bir koruma kalkanı olduğu belirtildi. CDC, bazı kumaş maskelerin de tek kullanımlık cerrahi maskeler kadar etkili olduğunu açıkladı.