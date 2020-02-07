Kumluca'da, 15 milyon liranın sahibi aranıyor - Son Dakika

SÜPER Loto'nun 642'nci haftasında 15 milyon 673 bin liralık büyük ikramiye, Antalya 'nın Kumluca ilçesinde kupon oynayan talihliye çıktı.

Süper Loto'nun 642'nci çekiliş haftasında, 15 milyon 673 bin liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli, kuponunu Kumluca'daki Narenciye Mahallesi Akçalar Tekel Market Sayısal Loto ve Süper Loto Bayii'ne yatırdı. Sayısal Loto ve Süper Loto Bayii Ümmü Gülşen Akça Koçyiğit, Süper Loto'nun 642'nci haftasında büyük ikramiyeyi vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Koçyiğit, "İnşallah kazanana uğur getirir. İnşallah ihtiyacı olan birisine çıkmıştır. İnşallah Kumluca'mız için de bir şeyler yapar. Faydalı işlerde kullanmalarını bekleriz. İşsiz gençlerimiz var. Yeni iş sahaları açsın. İşsizlerimize iş imkanı versin. Yani para herkese uğur getirsin" diye konuştu.

Dün akşamdan beri kendisini çok sayıda kişinin aradığını söyleyen Koçyiğit, "'Bundan sonra oraya geliriz, orada oynarız' diyorlar. İnşallah bundan sonra müşterilerimiz artar" dedi.

İlçe sakinleri ise büyük ikramiyenin çıktığı kişiye, gençlere iş imkanı oluşturması için yeni iş sahaları açmasını tavsiye etti.

- Antalya