Kumluca'da 3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Kumluca'da 3 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:10 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Antalya'nın Kumluca ilçe merkezindeki Çaltı Mahallesi yakınlarında, Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.44'teki deprem 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.
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