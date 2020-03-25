Kumluca'da yol bakım, onarım ve yama çalışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kumluca'da yol bakım, onarım ve yama çalışması yapıldı - Son Dakika

Kumluca'da yol bakım, onarım ve yama çalışması yapıldı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde korona virüs salgınına karşı alınması gereken önlemler ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ederken, belediye hizmetleri de sürdürülüyor.

Kumluca'da yol bakım, onarım ve yama çalışması yapıldı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde korona virüs salgınına karşı alınması gereken önlemler ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ederken, belediye hizmetleri de sürdürülüyor.


Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kumluca ilçesinde heyelan nedeniyle meydana gelen yolda bakım onarım çalışması yaparken, Kumluca'nın 5 mahallesinde de yolda yama çalışması gerçekleştiriliyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Kumluca ilçesi Salur Mahallesinde heyelan nedeniyle çöken yolda bakım onarım çalışmalarına başladı. Ekipler, şarampolden gelen ve birikerek yolun çökmesine neden olan yağmur suyunu beton büzler kullanarak dere yatağına yönlendirdi. Çöküntüyle daralan yolda taş duvar örerek genişlemesini sağlayan ekiplerin bu çalışmasıyla vatandaşların ulaşımını daha güvenli hale gelecek.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Kumluca ilçesinde ayrıca Ortaköy, Karacaören, Salur, Erentepe ve Toptaş Mahallelerinde de 88 ton malzeme kullanarak toplamda 45 kilometrelik yolda yama çalışması gerçekleştiriyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca, Salur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:40 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır
Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır         
21:09
Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı         
21:02
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 21:22:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kumluca'da yol bakım, onarım ve yama çalışması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]