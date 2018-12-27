Son Dakika Haberleri: Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

6 dakika önce

Anadolu İmam Hatip Liseleri kız öğrencileri arasında gerçekleştirilen Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel okuma yarışmasının 2. finali Patnos'ta yapıldı.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, System.String[]
Anadolu İmam Hatip Liseleri kız öğrencileri arasında gerçekleştirilen Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel okuma yarışmasının 2. finali Patnos'ta yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Liseleri kız öğrencileri arasında gerçekleştirilen yarışma, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretiminden Sorumlu Şube Müdürü Kutbeddin Kaya yönetiminde yapılan yarışmada, Merkez Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Beyhan Kaya birinci, Patnos 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Neşe Kaya ikinci, Merkez Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Merve Yalçın üçüncü oldu.

Yemek ikramı ile son bulan programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yakup Taşdemir, Bilal Umaç, İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk ve kurum amirleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:38 Kaynak: AA

Eğitim
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