Son Dakika Haberleri: Kur'an Kursları Yararına Kermes

Kur'an Kursları Yararına Kermes

19 dakika önce

Erzincan'ın Tercan ilçesinde müftülük tarafından Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi.

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Erzincan'ın Tercan ilçesinde müftülük tarafından Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi.

Tercan İlçe Müftüsü Abdülhamid Eşmeli tarafından yapılan duanın ardından Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca ve Belediye Başkanı Lokman Gültekin tarafından kermesin açılışı yapıldı.

Kaymakam Karaca, "Bu kermeste el emeği göz nuru olan malzemelerin yapılmasında, bu hale getirilmesinde başta hanımlarımız olmak üzere duyarlı insanlarımızın destekleri ile bu kermeste elde edilecek olan gelir ile bu kurslarımızın kısmen de olsa eksiklikleri giderilmiş olacaktır. Bura da emeği geçen herkese teşekkür ederek kermes hayırlara vesile olsun" dedi.

Tercan İlhami Aktaş Kültür Evinde düzenlenen kermes açılışına Kaymakam Kürşad Karaca, Belediye Başkanı Lokman Gültekin, Emniyet Müdür vekili Gazi Gökbudak, Jandarma Bölük Komutanı Ercan Bozkurt, kurum müdürleri, Kur'an kursu öğreticileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kermesi gezen protokole ve misafirlere yöresel yiyeceklerden ikram edildi. Yapılan ikramlardan sonra misafirler kermesi gezerek alışveriş yaptılar. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:54 Kaynak: İHA

Lokman Gültekin, Erzincan, Tercan, Güncel
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