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Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar - Son Dakika

Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar

19.10.2021 16:53

Siirt'te, Tillo Yatılı Kur'an Kursu'na giden 15 yaşındaki erkek çocuğu, Çocuk İzleme Merkezi'ndeki yetkililere aylarca cinsel istismara maruz kaldığını anlattı. Kur'an kursunda öğretici olarak görev yapan şahıs, mahkemece tutuklandı.

Olayın yaşandığı 2019 yılında 15 yaşında olan çocuk, iddiaya göre, görüştüğü Çocuk İzleme Merkezi yetkililerine yaşadığı cinsel istismarı ayrıntılarıyla anlattı. İzleme Merkezi, çocuğun anlatımlarının tutarlı olduğu, hayal ürünü olmadığı, olayların belirttiği şekilde gerçekleştiği yönünde görüş oluştuğunu belirten bir rapor hazırladı. Çocuğun bedeninde de anlatımlarıyla uyumlu izler bulundu. Adli tıp raporunda da anlatımı doğrular nitelikte bulgular ayrıntılı bir şekilde yer aldı.

"DEFALARCA İSTİSMAR EDİLDİM"

Çocuk ifadesinde, Eylül 2019'dan Mart 2020'ye kadar defalarca istismar edildiğini, Kur'an kursunda öğretici D.M'nin, kendisine Bunları anlatırsan kıyamet kopar dediğini anlattı. İfadesi alınan hizmetli de çocuğun, kendisine sorunlar yaşadığını ve yurttan ayrılmak istediğini söylediğini savcılığa aktardı. Siirt Savcılığı da gelen rapor ve verilen ifadelerin ardından D.M'nin ifadesini aldı. D.M. ifadesinde, yurttan ayrılmak isteyen çocuğun bu nedenle yalan söylediğini, ayrılma düşüncesi nedeniyle kendisiyle birkaç kez özel görüşme yaptığını, ancak iddialarının doğru olmadığını öne sürdü. Siirt Müftülüğü'ne bağlı olarak Kur'an kursunda öğreticilik yapan D.M, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. D.M, 12 Ekim'de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, savcılık tarafından iddianame hazırlandı.

OKULDAKİ ÖĞRETMENİN DİKKATİYLE ORTAYA ÇIKTI

Olay ise yatılı Kur'an kursunda eğitim gören erkek çocuğunun, okuldaki öğretmeninin dikkati ile açığa çıktı. Çocuğun eskiye göre daha fazla içine kapanık ve davranışlarında gariplikler olduğunu fark eden öğretmen, çocukla özel konuşmalar yaptı. Çocuk, bunun üzerine yatılı kursta yaşadıklarını öğretmenine anlattı. Öğretmen de yetkili makamlara durumu bildirdi.

Çocuğun aynı kurstan akrabası da istismar olayını bildiğini, akrabasının kendisine durumu anlatarak, yurttan ayrılmayı düşündüğünü dile getirdiğini söyledi.

Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar

Çocuk İzleme Merkezi, Öğretmen, Adli Tıp, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • Nuray Yigit: niye cocuklarınızı yatılı lı okullara gönderirsiniz bu devirde bu gözden diğer göze güven yok yanınızda olunca öğrenmiyormu kuran resmen bu gibi sapkınların istediğni ellerine veriyorsunuz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ALİ *: Mahkeme ceza verirken bu psikolojisi bozuk insan musvettesine ömür boyu insanlarla ilişkisi olan her türlü iş yapmasını yasaklasin ve bu vaka saliverilince takip edilmeli böyle vakalar aynı suçu islemeye meyillidir Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar - Son Dakika
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