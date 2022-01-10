Üye Girişi
Son dakika haber... Kur korumalı TL mevduat hesabı 107,6 milyar liraya yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber... Kur korumalı TL mevduat hesabı 107,6 milyar liraya yükseldi

10.01.2022 14:19

Gelen son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı 24 Aralık itibarıyla 28,2 milyar lirayken, 7 Ocak Cuma akşamı itibarıyla 107,6 milyar liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı 24 Aralık itibarıyla 28,2 milyar lirayken, 7 Ocak Cuma akşamı itibarıyla 107,6 milyar liraya yükseldi. Buradan da vatandaşımızın kur korumalı Türk lirası mevduat hesabına aşırı ilgi gösterdiğini görebiliyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Bağcılar'daki buluşma ile devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'ın katkıları ve sunumuyla, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Birimi Başkanı Gıyaseddin Gergin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

Toplantıda konuşan Mahmut Gürcan, 2003-2020 döneminde küresel ekonominin ortalama yüzde 3,4 büyürken, Türkiye ekonomisinin yüzde 5,2 büyüme başarısı kaydettiğini söyledi.

Gürcan, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle küresel ekonominin yüzde 3,1 daraldığını, Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 büyüme gerçekleştirdiğini hatırlattı.

İstihdamda salgının etkisi ile yaşanan kayıpların atılan adımlarla telafi edildiğini vurgulayan Gürcan, işsizlik oranının daha da gerilemesi için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Fiyatlama davranışlarındaki bozukluğun etkisiyle yükselmekte olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmenin önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Gürcan, salgın döneminde atılan adımlarla 125,6 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçildiğini, bunun da enflasyona katkı sağladığını kaydetti.

Kurulan şirket sayısı arttı

Mahmut Gürcan, karşılıksız çek oranının 2017'de yüzde 2,5 ve 2018'de yüzde 2,8 olduğunu, 2021'de ise yüzde 1'e kadar gerilediğini bildirdi.

2021 yılında kurulan şirket sayısının arttığını, kapanan şirket sayısının ise sınırlı düzeyde artış gösterdiğini aktaran Gürcan, "Bu konuda muhalefet birçok şirketin battığını iddia ediyor olsa da burada tablo çok net. 2020 yılında 102 bin civarında şirket kurulmuş, 15 bin 900 civarında şirket kapatılmış. Bu, 2021'in ocak-kasım ayına baktığımızda açılan şirket sayısı yüzde 7,6 artmıştır. Yani 99 bin 900 yeni şirket açılmış, 13 bin 400 civarında şirket kapanmıştır." şeklinde konuştu.

Körfez sermayesi başta olmak üzere, çeşitli yatırım ve finans iş birlikleri yaptıklarını anlatan Gürcan, son dönemde sadece 2 ülke ile yapılan yatırım anlaşmasının 30 milyar dolarlık hacme sahip olduğunu kaydetti.

Gürcan, Kanal İstanbul projesi ile boğaz trafiğinin rahatlayacağını ve gemi geçişlerinin hızlanacağını belirterek, 15 milyar dolara mal olacak yatırımla 500 bin kişiye istihdam ve ekonomiye 28 milyar dolarlık katkı sağlanacağını söyledi.

Talep artışları, arz kısıtları ve iklimsel etkiler nedeniyle enerji fiyatlarının tüm dünyada fahiş oranlarda arttığını aktaran Gürcan, "S&P Enerji Fiyat Endeksi yılbaşına göre yüzde 70,7 artmıştır. Benzer şekilde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 65 artışla 84 dolar seviyesine yükselmiştir. Avrupa'da yılbaşına göre doğal gaz fiyatları 5 kat, kömür fiyatları da 3 kat artmıştır. Ülkemiz de bu gelişmelerden daha kısıtlı da olsa etkilendi." dedi.

Kur korumalı TL mevduat hesabı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Yeni Ekonomi Modeli'nin önemine işaret ederek, modelle makroekonomik istikrarın sağlanacağını söyledi.

Yüksek katma değerli yatırımları teşvik ettiklerini belirten Gürcan, üretimi, ihracatı, istihdamı artıracaklarını, cari açık sorununu kalıcı çözeceklerini vurguladı.

Döviz getirisine Türk lirası varlıklarla ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracı devreye aldıklarını anımsatan Gürcan, bu kapsamda atılan adımları anlattı. Kur korumalı mevduat uygulamasına katılım bankalarının da dahil olduğunu belirten Gürcan, şunları kaydetti:

"Uygulamanın henüz başında olmamıza rağmen vatandaşımızın çok ciddi bir teveccühünü görüyoruz. Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı 24 Aralık itibarıyla 28,2 milyar lirayken, 7 Ocak Cuma akşamı itibarıyla 107,6 milyar liraya yükseldi. Buradan da vatandaşımızın kur korumalı Türk lirası mevduat hesabına aşırı ilgi gösterdiğini görebiliyoruz. Bu da sistemin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor."

Yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması yönünde çalışmaları olduğunu anlatan Gürcan, yakında zamanda gelire endeksli senetleri ihraç etmek ve öncelikli sektör kredilendirme programını hayata geçirmek ile katma değer vergisinde sadeleşmeye gitmek gibi aksiyon adımları atacaklarını bildirdi.

Son dakika haber... Kur korumalı TL mevduat hesabı 107,6 milyar liraya yükseldi
Son dakika haber... Kur korumalı TL mevduat hesabı 107,6 milyar liraya yükseldi
Son dakika haber... Kur korumalı TL mevduat hesabı 107,6 milyar liraya yükseldi

YORUMLAR
500

Mahmut Gürcan, Türk Lirası, Maliye, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kur korumalı TL mevduat hesabı 107,6 milyar liraya yükseldi - Son Dakika


Google'da "dünyanın en saçma binası" seçilmişti! Kahramanmaraş'taki o bina şimdi yıkılıyor Google'da "dünyanın en saçma binası" seçilmişti! Kahramanmaraş'taki o bina şimdi yıkılıyor         
15:04
Canlı yayın açan ünlü oyuncunun masanın üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı şişesi gündem oldu Canlı yayın açan ünlü oyuncunun masanın üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı şişesi gündem oldu         
15:02
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor         
13:47
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
15:02 Canlı yayın açan ünlü oyuncunun masanın üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı şişesi gündem oldu
14:45 Vartolu ve Mucize Doktor, Netflix dizisinde buluşuyor: Yaratılan
14:44 Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli!
14:40 Savcılık itiraz etti! HDP'ye silahlı saldırı girişiminde bulunan fail tutuklandı
14:34 İptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası konuşmaları nedeniyle yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu savunma yaptı: YSK'yı ve üyelerine hakaret etmedim
14:31 Zengin şansı! Paris Hilton, Metaverse'teki sanal partisinden 700 bin dolar kazandı
14:20 İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak
14:18 Bingöl'ün kırmızılı teyzesi! Çocukken rüya gördü, o gün bugündür kırmızı giyiyor
14:08 Sadece 180 lira yevmiye karşılığında tonlarca turp yıkıyorlar!
14:03 Hande Erçel'den iki yıl önce vefat eden annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Çok özledim annecim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 15:13:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Kur korumalı TL mevduat hesabı 107,6 milyar liraya yükseldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement