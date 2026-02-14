Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü - Son Dakika
Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü

14.02.2026 10:08
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 Ocak ayı kuraklık haritasına göre Türkiye genelinde meteorolojik kuraklık riski bulunmuyor; ülkenin tamamı "normal ve üzeri" yağış kategorisinde yer aldı.

2025 yazının yağışsız geçmesinin ardından kış aylarıyla birlikte Türkiye genelinde yağışlar artış gösterdi. Özellikle iç ve doğu bölgelerde kar yağışı etkili olurken, alarm veren baraj ve su kaynaklarında doluluk oranları yükseldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Normalin Yüzdesi Metodu (PNI) ile hazırladığı 2026 Ocak ayı meteorolojik kuraklık haritasını yayımladı. Haritaya göre Türkiye'nin tamamı "normal ve üzeri" yağış kategorisinde yer aldı. Bu durum, ülke genelinde meteorolojik kuraklık riskinin bulunmadığını ortaya koydu.

YAĞIŞLAR UZUN DÖNEM ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

Ocak ayı verilerine göre Türkiye genelinde yağışlar uzun dönem ortalamalarının yüzde 75 ve üzeri seviyesinde gerçekleşti. Hafif kuraklık (yüzde 65-75), orta şiddetli kuraklık (yüzde 55-65) ya da şiddetli kuraklık (yüzde 55 altı) kategorisine giren herhangi bir bölge tespit edilmedi.

Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü

MGM'nin sınıflandırmasına göre:

  • Normal ve üzeri: Risk yok (yeşil)
  • Hafif kurak: İzlemeye başla (sarı)
  • Orta şiddetli kurak: Uyarı (kahverengi)
  • Şiddetli kurak: Acil durum (koyu kahverengi)

Ocak ayı haritasında ülke genelinin yeşil kategoride yer alması dikkat çekti.

SU KAYNAKLARI VE TARIM İÇİN OLUMLU TABLO

Yoğun kar ve yağışların etkisiyle toprak nemi artarken, su kaynakları ve tarımsal üretim açısından da olumlu bir tablo oluştu. Önceki yıllarda bazı dönemlerde görülen kuraklık riskinin, bu yılın ilk ayında büyük ölçüde ortadan kalktığı belirtildi.

UZMANLARDAN TASARRUF UYARISI

Uzmanlar, kısa vadeli iyileşmenin sevindirici olduğunu ancak iklim değişikliğinin uzun vadeli etkilerine karşı su tasarrufu önlemlerinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

