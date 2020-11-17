Kural ihlali yapan meşrubat kamyonu polis ekibine böyle kaza yaptırdı

Polis otosu, kamyona çarpmamak için kaldırıma çıkıp ağaca çarptı

ANTALYA - Manavgat ilçesinde sol şeritte giderken, sağ tarafta dönüş yasağı olan yola dönmeye kalkışan meşrubat kamyonu ekip otosunun kaza yapmasına neden oldu. Sağ şeritte seyir halindeki polis ekip otosunu kullanan polis, aniden önüne kıran kamyona çarpmamak için direksiyonu kırınca ekip otosu kaldırıma çıkıp ağacı altına aldı. Polis ekip otosunda hasar oluşmasına neden olan kazayı araçta bulunan ve devriye görevini ifa eden polis memurları şans eseri burunları bile kanamadan atlattılar.

Kaza Demokrasi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapay şelale istikametinden Çevreyolu istikametine seyir halindeki Mehmet Tolga .'nın kullandığı polis ekip otosu, Ali Şahbaz'ın kullandığı 07 JK 856 plakalı kamyonun aniden U dönüşü yapaması sonucu kamyona çarpmamak için kaldırıma çıktı. Polis ekip otosu, kaldırımda bulunan ağacı altına alarak durabildi. Ekip otosunda bulunan polis memurları kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı.

Kaza anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.