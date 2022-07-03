KURBANLIK SATIŞ ALANLARINDA DENETİM - Son Dakika
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KURBANLIK SATIŞ ALANLARINDA DENETİM

03.07.2022 14:26

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala hayvan satış alanlarında denetimler sürüyor.

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala hayvan satış alanlarında denetimler sürüyor. İl Tarım Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve beraberindeki ekip Bahçelievler'de denetim yaptı

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık satış yerlerindeki hareketlilik devam ediyor. İl Tarım Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca Bahçelievler'de bulunan kurbanlık satış alanına gelerek denetimlerde bulundu. Karaca, vatandaşların kurbanlık satın alırken dikkat etmesi gerekenleri de anlattı.

İl Tarım Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca "Hayvanlar geldikleri yerde kontrol edilerek veteriner sağlık raporları düzenlendi. Trakya bölgesine gelecekler farklı olarak kan analizleri yapıldıktan sonra Trakya'ya geçiş sertifikası ve veteriner sağlık raporuyla beraber geldi. Az önce de kontrolünü yaptık. Pazara girişlerde tekrar yol kontrolleri yapıyoruz. Bizim arkadaşlarımızın kontrolü eşliğinde içeriye aldık hayvanları. Kesim bitene kadar bizim işimiz devam ediyor. Burada da yine yaş kontrollerini yapıyoruz. Yaşı uygun olmayan veyahut kurbanlık vasfı taşımayan kör, topal dini olarak uygun olmayan hayvanlara da çarpı işareti konuluyor. Dikkat ederseniz etrafta da kurbanlık vasfının olmadığı yazılır. Aldıkları hayvanlarda dikkat etmeleri gereken şeyler; gözlerinin, tüylerinin mat olmaması, kör, topal olmaması. Pasaportlarında zaten bunların yaşları var. Tereddüt olursa yaş muayenesi de yapabiliyoruz. Öndeki geçici dişler gidip, kalıcı dişler geldiğinde iki yaştan fazla demektir. Buna halk tabiriyle kapak atma denir. Kapak atmış hayvanlar kurbanlık olur büyükbaşta. Keçi de bir yaşında koyunda da annesi kadar olduğu zaman yeterli. Türkvet diye bir uygulamamız var hayvanların takibini yapabilmek için. Bu uygulamada hayvanların bütün takiplerini yapabiliyoruz" dedi.

"SONA KALAN HAYVAN BULAMAYACAK"

Hayvan sahibi Ersan Şahin, "75 hayvan ile geldik hepsi bitti. Sona kalan hayvan bulamayacak. Hepsini sattık mutluyuz" diye konuştu.

Hayvan sahibi Yunus Uzun ise "28 Hayvan ile Tokat'tan buraya geldik. Mallarımızı satmaya geldik. Allah'a çok şükür bir hafta oldu mallarımızı bitirdik. Allah devletimizden razı olsun. Çiftçiye destek oldular kimse şu an zararda değil" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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