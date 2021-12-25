Küre Dağları Milli Parkı'nda biyokütle ve karbon stok miktarı tespit edilecek - Son Dakika

Bartın Üniversitesi ile Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü arasında Küre Dağları Milli Parkı'nın biyokütle ve karbon stok miktarının tespiti konusunda protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam tarafından imzalan protokol kapsamında Bartın Orman Fakültesi ve Ulus Meslek Yüksekokulundan akademisyenler tarafından çeşitli araştırmalar yürütülecek.

Protokolle, Türkiye'de korunması gerekli 9 sıcak noktadan biri olan PANPARKS (Avrupa'nın Seçkin Milli Parkları Ağı) üyesi Küre Dağları Milli Parkı'nda iklim değişikliği sürecindeki sera gazı emisyonu üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda dünyada ve Türkiye'de önemli adımlar atıldığını belirtti.

Geleceğe iyi bir dünya bırakmak için herkesin üzerine düşen görevler bulunduğunu vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Bizler de Bartın Üniversitesi olarak gerek yetiştirdiğimiz nitelikli bireyler gerekse yaptığımız çalışmalarla iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve farkındalık oluşturma konularında gayret gösteriyoruz. Tüm paydaşlarımızla iş birliğinde yaptığımız çalışmalarla geleceğimize değer katmayı hedefliyoruz."

Protokol kapsamında yapılacak bilimsel çalışmalar, Bartın Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birsen Durkaya, Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Durkaya ve Ulus Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Teoman Güner yürütücülüğünde sürdürülecek.