Küresel Akıllı Telefon Pazarı Büyüdü ve Samsung Liderliğini Koruyor - Son Dakika

Counterpoint Technology adlı online analiz sitesi, 2021 yılının ikinci çeyreği hakkında hazırladığı, akıllı telefon pazar araştırma raporu yayınlandı. Küresel bazda akıllı telefon sevkiyatları, 2020'nin aynı dönemine göre %19 arttığı açıklandı.

Üç aylık bir süre içinde dünya çapında yaklaşık 329 milyon akıllı telefon satıldı. Liderliği, 57.9 milyon adet olarak satılan ve yaklaşık %18'lik paya sahip olan Güney Koreli dev Samsung firması alarak liderliği korumuş oldu. Karşılaştırma için; Bir yıl önce Samsung, küresel endüstrinin %22'sini kontrol ediyordu.

İkinci sırayı, satışları 2020'nin ikinci çeyreğine kıyasla neredeyse iki katına çıkartan Xiaomi % 98 orana sahip oldu. Üç ayda şirket 53 milyon akıllı telefon gönderdi.

Sevkiyatları yıllık bazda %30 artırarak 48,9 milyon adet akıllı telefon gönderen Apple ilk üçte yerini korudu. Sırayı Çinli üretici Oppo ve Vivo paylaştı. Bu şirketlerden ilki son çeyrekte 33,6 milyon, ikincisi ise 32,5 milyon cihaz sattı.

Küresel Akıllı Telefon Pazarı Büyüdü ve Samsung Liderliğini Koruyor

Analistler ayrıca, diğer tanınmış akıllı telefon tedarikçileri arasında OnePlus, Realme ve Lenovo Group'un yüksek büyüme oranları gösterdiğine dikkat çekiyor. Bu firmaların cihaz sevkiyatları geçen yıla göre sırasıyla %170, % 135 ve % 110 arttığı açıklandı. Bu oran, Çin akıllı telefon pazarının büyüklüğünü gösteriyor.

Akıllı telefon sevkiyatı konusunda Araştırma Direktörü olan Tarun Pathak, "Samsung en üst sırayı korurken, pazar payı 2021'in ikinci çeyreğinde %3'ün üzerinde düşüşle %18'e düştü. Hindistan, Orta ve Latin Amerika ve Güneydoğu Asya gibi, ardından Vietnam'da coronavirüs nedeniyle üretim kesintisi yaşandı.

İkinci Çeyreğin En Çok Kazanan Firması Xiaomi Oldu

Xiaomi, Çin, Güneydoğu Asya ve Avrupa'daki pazar payını artırabildiği için şimdiye kadarki en iyi çeyreği yaşadı. Apple üçüncü sıraya düşerken, iPhone 12 serisine yönelik sürekli talep ve arz sayesinde ikinci çeyrekte rekor sevkiyatlar elde etti. Oppo ve Vivo, denizaşırı pazarlara açılmaya devam ederken ilk beşteki yerlerini korudu ve Vivo, Çin pazarına üst üste ikinci çeyrekte liderlik etmeyi başardı."

Apple, iPhone 12 Serisine ve ardından Samsung, Oppo, Xiaomi ve Vivo'ya yönelik devam eden talep sayesinde ikinci çeyrekte %41'lik rekor bir gelir payı elde etti. Ancak Xiaomi, gelir açısından da güçlü bir çeyrek geçirdi ve gelirini sırayla artıran ilk beş içindeki tek marka olarak adını duyurdu.