Son Dakika Haberleri: Küresel otomotiv sektörü resesyona giriyor!

Küresel otomotiv sektörü resesyona giriyor!

1 saat önce

Dünyanın en büyük otomobil pazarları ABD, Çin ve AB 2018'de sert fren yaptıktan sonra bu yıl da büyük risklerle karşı karşıya. Çin'de satışların 2018 seviyesini aşamayacağı, AB'de satışların yüzde 1 daralabileceği, ABD'de ise daralmanın yüzde 4'ü bulabileceği tahminleri yapılıyor.

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Dünyanın en büyük otomobil pazarları ABD, Çin ve AB 2018'de sert fren yaptıktan sonra bu yıl da büyük risklerle karşı karşıya. Çin'de satışların 2018 seviyesini aşamayacağı, AB'de satışların yüzde 1 daralabileceği, ABD'de ise daralmanın yüzde 4'ü bulabileceği tahminleri yapılıyor. (Evrim Küçük)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:15 

Avrupa Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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