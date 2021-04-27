Küresel piyasalar Fed'i bekliyor - Son Dakika

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

27.04.2021 09:03
Küresel piyasalar Fed'i bekliyor, System.String[]

Küresel piyasalar, bugün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmemesinin ardından yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı.

Küresel piyasalar, bugün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmemesinin ardından yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı.

Veri gündeminin görece sakin olmasının etkisiyle dün piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığı görüldü. Emtia fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi, pay piyasalarını da sektör bazında güçlü bir şekilde etkilemeye devam ederken, ABD'nin 10 yıllık faizi ve dolar endeksi sınırlı bir şekilde toparlandı.

Buğday başta olmak üzere başlıca tarım emtialarının fiyatları 2013'ten beri, bakır fiyatları da 4,49 dolar ile 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Artan emtia fiyatlarının, enflasyon endişeleriyle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerine etkisi ise şimdilik önceki haftalarda olduğu kadar yüksek olmadı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi sınırlı toparlanmayla yüzde 1,58 seviyelerinde bulunuyor.

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, martta aylık yüzde 0,5 artış ile 256,3 milyar dolara çıksa da beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,18 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan Ifo İş Dünyası Endeksi, nisanda 96,8 puana yükselse de tahminlerin altında kaldı. Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman yöneticiler arasındaki duyarlılığın nisanda biraz iyileştiğini ifade ederek, "Şirketler, mevcut iş durumlarını bir kez daha olumlu değerlendirdi. Ancak gelecek 6 ay için artık pek de iyimser değillerdi. Hem Kovid-19'da 3. dalga hem de üretimdeki dar boğazlar, Almanya'nın ekonomik toparlanmasını engelliyor." ifadelerini kullandı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 yükseliş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise 1,2119 ile yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek 1,2070 seviyesinde dengelendi.

Bugün BoJ, beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,1 düzeyindeki politika faizini ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasını değiştirmedi. BoJ'un karar metninde, ekonomik aktivitenin, ağırlıklı olarak yüz yüze hizmetler sektörü olmak üzere salgından önceki seviyelerinden daha düşük olmasının beklendiği belirtilerek, "Ekonominin bundan sonra gelirden harcamaya kadar yoğunlaşan bir döngü ile büyümeye devam edeceği öngörülüyor. Sonraki süreçte enflasyondaki yıllık değişimin, iyileşmeye devam eden ekonomik faaliyet ve cep telefonu ücretlerindeki düşüşün azalmasıyla olumluya dönmesi ve ardından kademeli artması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

BoJ'un kararı sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 artışla 108,2'ye çıktı.

Yurt içinde, dün tepki alımlarının güçlendiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,14 değer kazanarak günü 1.374,00 puandan tamamladı. Dün gördüğü 8,4854 seviyesinden düşüşe geçerek bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 8,2818'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasaların açılışında 8,2820 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Piyasalarda yarın açıklanacak Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının beklendiğini ifade eden analistler, emtia fiyatlarının seyri ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 bandının destek konumunda olduğunu, olası yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.00 ABD, şubat ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, nisan ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, nisan ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, dolar, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar Fed'i bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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