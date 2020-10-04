Kurtalan'da okullara hijyen malzemesi dağıtıldı - Son Dakika

Kurtalan'da okullara yüz yüze eğitime başlayan okullara el dezenfektan standı ve ateş ölçer dağıtıldı.

Kurtalan Kaymakamı ve Kurtalan Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, eğitim-öğretimin kademeli olarak başladığı okulların belediye ekiplerince düzenli olarak dezenfekte edildiğini söyledi.

Öğrencilerin hijyenik bir ortamda eğitim-öğretimlerini sürdürmeleri için desteklerini sürdürdüklerini belirten Aydın şöyle konuştu:

"Salgın dolayısı ile yüz yüze eğitime uzak kalan ve uzun bir aradan sonra tekrar okullarına dönen öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için ilçemizdeki okullarımıza el dezenfektan standı ve dijital göstergeli ateş ölçer dağıtımında bulunduk. Gerek yüz yüze, gerekse uzaktan eğitim ile sürecinin en verimli şekilde gerçekleşmesi adına gerekli tüm çalışmalarımız devam etmektedir."