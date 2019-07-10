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Kurtalan Kaymakamlığı'ndan köylere oyun parkı

1 saat önce

Kurtalan Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle ilçeye bağlı köylere oyun parkı yapıldı.

Kurtalan Kaymakamlığı'ndan köylere oyun parkı, System.String[]
Kurtalan, Aydın, Güncel
Kurtalan Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle ilçeye bağlı köylere oyun parkı yapıldı.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Avcılar, Çakıllı ve Yakıttepe köylerinde yapımı tamamlanan oyun parklarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Aydın, amaçlarının köy çocuklarına oyun alanları oluşturmak olduğunu belirterek, oyun parklarının vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktardı.
"GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın destekleriyle projemizi hayata geçirdik. Amacımız şehir merkezinde yaşayan çocukların faydalandığı oyun alanlarını köylerde de oluşturmak." diyen Aydın, proje ile toplamda 10 köye oyun alanı kazandıracaklarını kaydetti.
Aydın, daha sonra Yakıttepe köyündeki asfalt çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.
Aydın'a ziyaretinde Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdulhadi Çakır, İl Genel Meclis üyeleri Faysal Ceylan ve Cahit Sevgili de eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:22 Kaynak: AA
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