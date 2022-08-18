KURTULMUŞ 'YENİ, GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ HEP BERABER KURACAĞIZ'

Kurtulmuş 6 artı 1 masanın aday tespit etmekten kaçma vakti kalmamıştır (2)

ŞEHİR PARKI AÇILIŞINA KATILDI

Kent ziyareti kapsamında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tokat Belediyesi tarafından 2020 yılında yapımına başlanan 52 bin metrekare alana sahip Tokat Şehir Parkı'nın açılışına katıldı. İçerisinde; bisiklet ve yürüyüş yolları, parklar, kamelyalar, kafeteryalar, hanımlar lokali, botanik park ve hayvanat bahçesini anımsatacak hayvan figürleri ile süslenmiş çocuk parkları, çocuk oyun alanları gibi birçok eklenti bulunan parkın açılışına Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Tokat milletvekilleri Özlem Zengin, Yusuf Beyazıt, Mustafa Aslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve davetliler katıldı. Açış konuşmasını yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, park hakkında bilgiler verdi.

'YENİ, GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ HEP BERABER KURACAĞIZ'

Parkın açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Türkiye'nin önünün ve ufkunun açık olduğunu belirterek, Zor dönemlerden geçtiğimizin farkındayız. Bütün dünya ile birlikte Türkiye'nin de ekonomik olarak büyük bir badireden geçtiğinin farkındayız. Ama bunların hepsini atlatacağız. Yeniden büyük ve güçlü Türkiye'yi hep beraber kuracağız. Başka yolumuz yok. Eğer günümüzü gün edelim, siyasetin kısır çekişmeleriyle vakit kaybedelim dersek, Türkiye'nin önündeki büyük hedefleri ıskalayalım dersek, bu coğrafyada şansımız olmaz. Görüyorsunuz, gözümüzün önünde terör örgütlerini bu bölgeye bela ediyorlar mı Gözümüzün önünde artık vekalet savaşlarının unsuru olan terör örgütlerinin üstünde vekil devletler üzerinden bölgesel savaşlar çıkarıyorlar mı, çıkarıyorlar. Ellerinden gelse Türkiye'yi bir kaşık suda boğar, Türkiye'yi Karadeniz ve Akdeniz'de burnunu çıkaramaz bir hale getirirler. O yüzden bir olacağız, diri olacağız" diye konuştu.