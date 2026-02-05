(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle, yarın saat 14.30'da Osmaniye'de deprem anma programına katılacak.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle Osmaniye'ye gidecek.
Kurtulmuş, Osmaniye'de yarın saat 14.30'da Adnan Menderes Bulvarı'nda 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.
Son Dakika › Güncel › Kurtulmuş, Deprem Anma Programına Katılacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?