Kurtulmuş\'tan Aksakal\'a Ziyaret

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları kapsamında komisyon üyesi, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Önder Aksakal'ı kabul etti" denildi.