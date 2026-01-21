Kurtulmuş'tan Ezidi Heyetine Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kurtulmuş'tan Ezidi Heyetine Ziyaret

21.01.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ezidi heyetini kabul ederek, terörsüz Türkiye idealini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ezidi heyetini kabul etti. Kabulde Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye ideali bütün olumsuzluklara, bu işi yanlış mecraya sürüklemek isteyenlere rağmen başarıya odaklanmıştır ve başarıyla da sonuçlanacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile beraberlerindeki Ezidi heyetini, TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda kabul etti. Kurtulmuş, görüşmede Ezidilerin taleplerinin çözümü için gösterilen çabaları önemsediğini ve Türkiye'nin etnik, mezhebi, inanç, kültürel ve dil açısından çok farklı grupları bünyesinde barındırmasının büyük bir kazanım olduğunu belirtti. Bölge ülkelerinin kültürel birliğinin sağlanması ve farklılıkların ortadan kaldırılması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye ideali, bütün olumsuzluklara, bu işi yanlış mecraya sürüklemek isteyenlere rağmen başarıya odaklanmıştır ve başarıyla da sonuçlanacaktır. Bu coğrafyanın bütün insanlarının aynı kaderin sahibi olduklarını bilmemiz lazım" dedi.

'HEPSİNİN ELİ EMPERYALİZMİN AĞABABALARINDA'

Şengal'de Ezidilerin yaşadığı katliamı, insanlık dışı davranışları her zaman nefretle kınadıklarını belirten Kurtulmuş, "Şengal'deki katliamı, DEAŞ denen bir örgüte yaptırdılar. Örgütün silahını kim verdi? Onun karşısına PYD/YPG diye başka bir örgüt kurup, çıkardılar. Onun da elinde çok sayıda silah vardı, onun silahını kim verdi? Hepsinin eli emperyalizmin ağababalarında. Bu coğrafyaya ellerini sokmuyorlar, maşalarla bu coğrafyada istedikleri şekilde halkı birbirine düşman edecek sonuçlar almaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Kurtulmuş, yurt içi ve yurt dışında yaşayan Ezidilerin taleplerinin takip edeceklerini aktararak, "Biz Meclis Başkanlığı olarak üzerimize ne düşüyorsa yaparız. Bu dönemin ruhuna uygun olan da budur. Böylece hiç kimsenin istismar edemeyeceği bir Türkiye'yi ortaya koymuş oluruz" dedi.

EZİDİ DOSYASI MECLİS'TE

Görüşmede; AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Ezidilerle yurt içinde ve yurt dışında programlar yaptıklarını söyleyerek, dile getirilen sorunların çözümü için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Almanya Ezidi Birlik ve Beraberlik Komitesi Başkanı Orhan Onat ise 'Terörsüz Türkiye' sürecinde geliştirilen diyalogların önemli olduğunu ifade etti ve sürece katkı sunmak için Ezidilerin bir araya gelerek toplantılar yaptığını ve bazı ortak görüşlere vardıklarını anlattı. Onat ardından Ezidilerin ülkelerine sadık olduğunu bir kere daha gördüklerini ifade ederek, görüşlerinin ve taleplerinin yer aldığı bir dosyayı TBMM Başkanı Kurtulmuş'a takdim etti.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Politika, Türkiye, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan Ezidi Heyetine Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berlin’de Türkiye Büyükelçiliği’ne saldırı Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği'ne saldırı
Otoparkta büyük panik Alev alev yandı Otoparkta büyük panik! Alev alev yandı
Ülkesindeki problem için Erdoğan’ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım
Real Madrid taraftarından Vinicus Junior’a protesto Real Madrid taraftarından Vinicus Junior'a protesto
Katy Perry ve Justin Trudeau Davos’ta el ele Katy Perry ve Justin Trudeau Davos'ta el ele
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmalarını içeren kitap çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarını içeren kitap çıktı
Geri sayım başladı Beşiktaş iki transferi bitiriyor Geri sayım başladı! Beşiktaş iki transferi bitiriyor

20:06
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
19:37
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
19:34
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takibe aldı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı
19:29
ABD Suriye’deki 7 bin DEAŞ’lı mahkumu Irak’a nakledecek
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek
19:28
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 20:36:13. #7.11#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan Ezidi Heyetine Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.