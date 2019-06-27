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Kurtuluş Günü Filmi

26 dakika önce

Kurtuluş Günü filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kurtuluş Günü filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Kurtuluş Günü, 'The Filthy Thirteen' olarak bilinen ABD asker timinin ölümcül bir görev için 1944 yılında Normandiya'ya çıkarma yapmasını konu alıyor.


Yönetmen: Andrew Jones
Senaryo: Andrew Jones, Sharron Jones
Oyuncular: Mark Homer, Tom Ward-Thomas, Dennis Farrin, Aaron Jeffcoate, Lee Bane, Derek Nelson, Ciaron Davies, Angelique Joan, Paris Stangl, Erick Hayden, Patrick O'Brian, Louise Rhian Poole, Linny Bushey, Ryan Michaels, Brendan Purcell II, Ed Allenby, Vicki Glover, Svend Emil Jacobsen, Dom Gladwin, Jason Homewood, Edwina Lea, David Bridle, Ricky Valentine, Jason Medani, Kerry Mills, Gwynfryn West, Stuart Waters, Imran Chaudhry, Matthew Curran, Jeff Raggett, Jack White, Andy Jones, Matthew Leigh Maggs, Rachael Jones, Jean-François Cuvillier
Filmin Türü: Savaş
Orijinal Adı: D-Day Assassins
Yapımcı Firma: North Bank Entertainment
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 89 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 19.07.2019

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Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com
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