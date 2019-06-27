Kurtuluş Günü Filmi

Kurtuluş Günü, 'The Filthy Thirteen' olarak bilinen ABD asker timinin ölümcül bir görev için 1944 yılında Normandiya
'ya çıkarma yapmasını konu alıyor. Yönetmen:
Andrew JonesSenaryo:
Andrew Jones, Sharron JonesOyuncular:
Mark Homer, Tom Ward-Thomas, Dennis Farrin, Aaron Jeffcoate, Lee Bane, Derek Nelson
, Ciaron Davies, Angelique Joan, Paris
Stangl, Erick Hayden, Patrick O'Brian, Louise Rhian Poole, Linny Bushey, Ryan Michaels, Brendan Purcell II, Ed Allenby, Vicki Glover, Svend Emil Jacobsen, Dom Gladwin, Jason Homewood, Edwina Lea, David Bridle, Ricky Valentine, Jason Medani, Kerry Mills, Gwynfryn West, Stuart Waters, Imran Chaudhry, Matthew Curran, Jeff Raggett, Jack White, Andy Jones, Matthew Leigh Maggs, Rachael Jones, Jean-François CuvillierFilmin Türü:
SavaşOrijinal Adı:
D-Day AssassinsYapımcı Firma:
North Bank EntertainmentYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
89 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
19.07.2019Kurtuluş Günü Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.