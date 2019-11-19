Son Dakika Haberleri: Kurtuluş günü promosyon ürün dağıtımında izdiham
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Kurtuluş günü promosyon ürün dağıtımında izdiham

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan'ın kurtuluş yıl dönümü için düzenlenen törende işletmelerin halka promosyon ürün dağıtımı sırasında izdiham çıktı.

Kurtuluş günü promosyon ürün dağıtımında izdiham, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan'ın kurtuluş yıl dönümü için düzenlenen törende işletmelerin halka promosyon ürün dağıtımı sırasında izdiham çıktı. İnsanların birbirleriyle yarıştıkları kargaşada yaralanan olmadı.


Keşan'ın kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri bugün Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Konuşmaların ve yerel folklor gösterilerinin ardından şehir içinde faaliyet gösteren firmaların araçlarıyla geçiş töreni başladı. Firmaların promosyon dağıtımı sırasında insanlar adeta birbirini ezdi. Ürün atan araçların camlarından hediye kapmaya çalışan vatandaşlar bir işletmenin aracının önüne çıkarak kortejin durmasına sebep olurken, bu sırada bir ürün daha alabilmenin telaşıyla birbirlerinin üzerine çıktı. Polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kalabalık kimse yaralanmadan güçlükle dağıtabildi. - EDİRNE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:38 Kaynak: İHA
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