Kurtuluş Savaşı'na katılan 7 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 7 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan 7 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karar kapsamında İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve Soyadı Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı Akseki (Çine) - Ali oğlu 1313 (1897) doğumlu Çavuş Ahmet Çimen Fırka (Tümen) 2, Süvari Nakliye Kolu Oğlu Mehmet Burhan Çimen Afyonkarahisar - Bekir oğlu 1309 (1893) doğumlu Er Ömer Yıldırım Fırka (Tümen) 2, Alay 2, Sahra Topçu Tabur 2, Bölük 5 Oğlu Hamit Yıldırım Gönen - Osman oğlu 1320 (1904) doğumlu Milis Ahmet Akın Akıncı Müfrezesi ve Milli Ordu Kuruluşu Oğlu Ahmet Dursun Akın Rize - Hüseyin oğlu 1315 (1899) doğumlu Berber Oğulları'ndan Er Ali Kafkas Alayı 11, Tabur 1, 17.07.1337'de (1921) Nasulçal Maharebesi'nde Şehit Torunu Ali Coşkun Ürgüp - İsmail oğlu 1301 (1885) doğumlu Hacı Ali Oğulları'ndan Er Ahmet 62'nci Alay, 3'üncü Tabur, 9'uncu Bölük, 18.09.1338'de (1922) Karaköy Harbi'nde Şehit Torunu Osman Muzaffer Ayvalı Şefkat (Baskil) - Süleyman oğlu 1317 (1901) doğumlu Er Mehmet Ali Ceylan Kolordu 2, Fırka (Tümen) 4, Alay 40, Tabur 3, Bölük 9 Torunu Bahri Ceylan Ürgüp - Ali oğlu 1312 (1896) doğumlu Er Ahmet Çakıcı Dersaadet Küçük Zabit Mektebi Torunu Hayriye Tuğcu (Çakıcı)