Üye Girişi
Kuru meyvede ihracat rekoru - Son Dakika

Kuru meyvede ihracat rekoru

18.08.2021 00:57
Kuru meyvede ihracat rekoru, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz Akdeniz, Güneydoğulu kuru meyve ihracatçılarının 2021 yılının yedi ayında ihracat rekoru kırıldığını açıkladı.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz Akdeniz, Güneydoğulu kuru meyve ihracatçılarının 2021 yılının yedi ayında ihracat rekoru kırıldığını açıkladı.

Pandemi sürecinde en fazla ihracatını arttıran sektörler arasında yer alan kuru meyve sektöründe ihracat her geçen gün rekor artışlarla devam ederken 2021 yılının ilk yarısında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden toplam 92 ülkeye 135 milyon 772 bin dolarlık kuru meyve ihracatı yapıldı. GAİB Hizmet binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından bir değerlendirme yapan Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen çeşitli meyvelerin dünya genelinde ihracatına yönelik çalışmaların büyük bir başarıyla devam ettiğini, 2021 yılının yedi aylık sürecinde ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 43'lük artışla 92 ülkeye bölgeden 147 milyon 736 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti. Başkan Çıkmaz yaptığı değerlendirmede kuru meyve ve mamullerinin covid 19 ile mücadelede önemli birer besin kaynağı olduğunu, insanların vücut direncini arttırmak ve koronayla savaşmak için sağlıklı atıştırmalıklara yöneldiğini, sağlıklı atıştırmalık denince akla ilk gelenin de özellikle Antep Fıstığı, Kuru Kayısı ve Kuru İncir olduğunu ifade ederek "2021 yılının yedi aylık dilimi bölge ihracatçılarımız için verimli bir yıl olmuştur. Temmuz 2021 döneminde bölgemizden bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 43'lük artışla 147 milyon 136 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bölgemizde, en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünümüz Antep Fıstığı olup bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 116,8'lik artışla toplam 63 milyon 368 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bölgemizden en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünlerde ikinci sırayı 50 milyon 362 bin dolarla kuru kaysı alırken üçüncü sırayı 15 milyon 267 bin dolarla diğer meyve kuruları almıştır. Yine bölgemizden bu süreçte; 9 milyon dolarlık kuru incir, 2 milyon 496 bin dolarlık çeşitli kuru meyve ve çerezler, 2 milyon 321 bin dolarlık diğer kavrulmuş meyveler, 1 milyon 862 bin dolarlık leblebi, 1 milyon 808 bin dolarlık kayısı ve zerdali çekirdeği, 1 milyon 77 bin dolarlık çam fıstığı ve 169 bin dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ve ihracatı yapılarak ülkemize yılın ilk yedi aylık sürecinde 147 milyon 736 bin dolarlık döviz girişi gerçekleştirilmiştir" dedi.

Güneydoğulu kuru meyve ihracatçılarının gözdesi Avrupa Birliği Ülkeleri

Bölgemizden yapılan kuru meyve ve mamulleri ihracatını ülke grupları bazlı da değerlendiren Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz 2021 yılının yedi aylık diliminde en fazla ürünün 70 milyon 832 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildiğini, ikinci sırada ise 21 milyon 728 bin dolarla Amerika ülkelerinin yer aldığını, kuru meyve ihracatında üçüncü sıranın ise 17 milyon 423 bin dolarla Ortadoğu ülkelerine ait olduğunu ifade etti. Ülke bazlı ihracatta ise en fazla kuru meyvenin 28 milyon 724 bin dolarla Almanya'ya yapıldığını, Almanya'yı ise 20 milyon dolarla İtalya'nın takip ettiğini üçüncü sırada ise 15 milyon 575 bin dolarla Birleşik Devletlerin yer aldığını sözlerine ekledi. 2021 yılının ilk yedi aylık sürecinde Güneydoğu'dan toplam 92 ülkeye kuru meyve ihracatı gerçekleştirildiğini de ifade eden Başkan Mehmet Çıkmaz kuru meyve ihracatçılarını kutlayarak 2021 yılının son beş ayına odaklandıklarını belirtti.

"Üzerimize düşeni yapacağız"

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz Akdeniz, Ege Bölgesinde yaşanan orman yangınlarının ardından Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketleri sonucu yaşamını yitiren vatandaşlara başsağlığı dileyerek, "Milletimizin başı sağ olsun. Yaşanan felaketlerin yaralarının sarılması için bizler de milletimizle kenetlenerek üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Akdeniz, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuru meyvede ihracat rekoru - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uçaklardan düşen Afganlarla ilgili tüyler ürperten rapor! İniş takımında ceset parçaları bulundu 23:57 Uçaklardan düşen Afganlarla ilgili tüyler ürperten rapor! İniş takımında ceset parçaları bulundu Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili 22:58 Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı 21:48 Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı
Büyükşen cinayeti davasında esrarengiz olay! Yardım ve yataklıktan tutuklanan şahıs cezaevinde öldü 21:21 Büyükşen cinayeti davasında esrarengiz olay! Yardım ve yataklıktan tutuklanan şahıs cezaevinde öldü Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani herkesi kandırmış: Bakanlık'ta toplantıya gidiyorum 20:47 Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani herkesi kandırmış: Bakanlık'ta toplantıya gidiyorum Afganistan'da sular bir türlü durulmuyor! Yardımcısı, Gani'den sonra kendisini Cumhurbaşkanı ilan etti 18:29 Afganistan'da sular bir türlü durulmuyor! Yardımcısı, Gani'den sonra kendisini Cumhurbaşkanı ilan etti
Yerli 17:18 Yerli "Marilyn Monroe" dilenci kızı kaldırıp yere atarak darbetti Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti 16:47 Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti

Son Dakika Haberleri
18:59 EURO 2020'nin yıldızı Locatelli, İtalya Serie A devi Juventus'a transfer oldu
18:45 Steau Bükreş Başkanı Gigi Becali: Fatih Terim'e söyleyin, Morutan'ı 3 milyon euroya satacağım
18:44 Antalya'da İnşaat iskelesinde mahsur kalan 2 kardeş ölümün kıyısından döndü
18:30 Sörloth transferinde sıcak gelişme! Sarı-Lacivertliler, Leipzig ile prensipte anlaşmaya vardı
18:22 Son Dakika! Taliban'dan ilk basın toplantısında açıklamalar: Bize karşı savaşan herkes affedilecek, kimse öldürülmeyecek
18:14 Kabil'den kaçarken çektiği görüntüler olay olan Afgan yönetmen Sahraa Karimi'den Türkiye'ye teşekkür: Acil olarak devreye girildi
18:11 Avrupa'da son düzlükte olan temsilcilerimizin maçları şifresiz kanallarda
17:52 Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık
17:42 Ahmet Çakar'dan olay yaratacak sözler: Fatih Terim yaşından başından utan, karton bile değil fiberglass imparatorsun
17:10 Sarı-Kırmızılı futbolcular Kerem'in yanında saf tuttu! Marcao'nun saldırdığı Halil'den de destek geldi
Afganistan'da sadece yönetim değil, ABD teçhizatları da el değiştirdi! İşte Taliban'ın yeni silahları Afganistan'da sadece yönetim değil, ABD teçhizatları da el değiştirdi! İşte Taliban'ın yeni silahları         
00:21
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahsa linç girişimi! Polis mahallelinin elinden zor aldı Küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahsa linç girişimi! Polis mahallelinin elinden zor aldı         
22:55
Van'da iki apartmana baskın! Balık istifi haldeki 115 Afgan uyruklu göçmen yakalandı Van'da iki apartmana baskın! Balık istifi haldeki 115 Afgan uyruklu göçmen yakalandı         
21:39
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza         
20:54
Sörloth transferinde sıcak gelişme! Sarı-Lacivertliler, Leipzig ile prensipte anlaşmaya vardı Sörloth transferinde sıcak gelişme! Sarı-Lacivertliler, Leipzig ile prensipte anlaşmaya vardı         
18:31
Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık         
17:52
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı         
17:12
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak         
16:14
Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı         
15:17
Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı         
14:26
Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi         
13:55
Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı         
12:07
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı         
10:10
Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı         
09:29
Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı         
08:42
16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
07:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 01:10:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuru meyvede ihracat rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement