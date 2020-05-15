Kuru sarımsak hasadı başladı - Son Dakika

Kuru sarımsak hasadı başladı

Kuru sarımsak hasadı başladı 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü sarımsak tarlasında kutlandı Korona virüs ile mücadele sürerken Gaziantep'in Araban Ovazı'nda kuru sarımsak hasadına başlandı.

Kuru sarımsak hasadı başladı, System.String[]

Kuru sarımsak hasadı başladı

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü sarımsak tarlasında kutlandı

GAZİANTEP - Korona virüs ile mücadele sürerken Gaziantep'in Araban Ovazı'nda kuru sarımsak hasadına başlandı.

Araban ilçesinde yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan meşhur Araban sarımsağının bu yılki ilk hasadı Dünya Çiftçiler Günü'nde yapıldı. Ramazan ayı, aşırı sıcaklar ve korona virüse rağmen tarlada çalışan işçiler, topladıkları sarımsakları ise tarla ortasında üst üste dizerek, tepecikler oluşturuyor. Gaziantep Milletvekil Mehmet Erdoğan da, Dünya Çiftçiler Günü'nde tarlada çalışan işçileri yalnız bırakmadı.

Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, kalite olarak Kastamonu'nun Taşköpqrü sarımsağını geçen Araban sarımsağının geçen yıl üretim miktarı açısından da Taşköprü sarımsağını geçtiğini kaydetti. Araban Ovası'nın verimine de dikkat çeken Milletvekili Erdoğan, "Sarımsakta Türkiye'de birinci sıraya ulaşan Araban sarımsağı, gerek aroması olarak gerek kalitesi olarak, tabi bundan önce Kastamonu Taşköprü sarımsağıydı. Taşköprü sarımsağı da kaliteli ve iyi bir sarımsak, ama bizde Araban olarak boş durmadık buradaki çiftçilerimiz ziraat odası başkanlarımızın burada yönlendirmeleriyle sarımsak ekimine başlandı. Geçen yıl sarımsakta rekoltede Araban birinci sırada yer aldı. Ardıl Barajı bu bölgenin 50 yıllık hasretiydi, şimdi sırada Çat Barajı ve Harmancık Barajı var. Bunu da yaparsak bu bölgenin tamamı dünyanın sarımsağını karşılar" diye konuştu.

Çiftçilere Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın yanı sıra Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Şehitkamil İlçe Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Şahinbey İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Oğuzeli İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Uğur, Karkamış İlçe Ziraat Odası Başkanı İdris Bozkurt, Yavuzeli İlçe Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, Araban İlçe Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve Arabanlı sarımsak üreticileri eşlik etti.

Dünya Çiftçiler Günü, Gaziantep, Araban, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 08:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuru sarımsak hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor 2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor 7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim         
01:02
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi         
00:55
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu         
00:34
Gözaltına alınan Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı         
00:28
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor         
00:05
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor         
23:58
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler 15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler         
23:26
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim         
23:18
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti         
23:13
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı         
23:09
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı         
22:52
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti         
22:48
Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek         
22:42
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı         
22:35
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor         
22:35
4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu         
22:32
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim         
22:14
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti         
22:06
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım         
22:03
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi 16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi         
21:43
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar         
21:33
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti         
21:27
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı         
21:06
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun         
21:00
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi         
20:53
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı         
20:50
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti         
20:48
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz         
20:46
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim         
20:35
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 03:24:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuru sarımsak hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]