Son Dakika Haberleri: Kurum : "Bu Ülke, Bu Şehirler, CHP Döneminde Ne Zaman Baharı Gördü Ki Şimdi Görsün"

Kurum : "Bu Ülke, Bu Şehirler, CHP Döneminde Ne Zaman Baharı Gördü Ki Şimdi Görsün"

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Çumra ilçesinde partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Çumra ilçesinde partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) ziyaret etti. (3 SON)

"Bu ülke, bu şehirler, Çumra, CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki şimdi görsün. Biz pehlivanı mindere çıkışından biliriz. Bunların belediyecilik kariyeri de karneleri de sıfır. Bunların dönemi çöp, çamur, çukur dönemi olarak milletimizin hafızalarına kazınmıştır. O çöp, çamur, çukuru bitiren AK Parti olmuştur, AK belediyecilik olmuştur, Recep Tayyip Erdoğan olmuştur"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:17 Kaynak: AA

Murat Kurum, Konya, Çumra, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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