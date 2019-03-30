Kurum : "Bu Ülke, Bu Şehirler, CHP Döneminde Ne Zaman Baharı Gördü Ki Şimdi Görsün"
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Çumra ilçesinde partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Konya
'nın Çumra
ilçesinde partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) ziyaret etti. (3 SON)
"Bu ülke, bu şehirler, Çumra, CHP
döneminde ne zaman baharı gördü ki şimdi görsün. Biz pehlivanı mindere çıkışından biliriz. Bunların belediyecilik kariyeri de karneleri de sıfır. Bunların dönemi çöp, çamur, çukur dönemi olarak milletimizin hafızalarına kazınmıştır. O çöp, çamur, çukuru bitiren AK Parti
olmuştur, AK belediyecilik olmuştur, Recep Tayyip Erdoğan
olmuştur"
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:17 Kaynak: AA
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