Kurum: "(Vatandaşların TOKİ'ye Olan Borçları ) 19 Nisan'a Kadar Kapatmaları Halinde Yüzde 22...
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- Çanakkale Lapseki Kanalizasyon Arıtma Tesisi Açılış Töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ÇANAKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale Lapseki Kanalizasyon Arıtma Tesisi Açılış Töreninde konuştu.
- Çanakkale Lapseki Kanalizasyon Arıtma Tesisi Açılış Töreni
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ÇANAKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale Lapseki Kanalizasyon Arıtma Tesisi Açılış Töreninde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:01 Kaynak: AA
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