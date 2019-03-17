Son Dakika Haberleri: Kurum: "(Vatandaşların TOKİ'ye Olan Borçları ) 19 Nisan'a Kadar Kapatmaları Halinde Yüzde 22...

Kurum: "(Vatandaşların TOKİ'ye Olan Borçları ) 19 Nisan'a Kadar Kapatmaları Halinde Yüzde 22...

9 dakika önce

- Çanakkale Lapseki Kanalizasyon Arıtma Tesisi Açılış Töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ÇANAKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale Lapseki Kanalizasyon Arıtma Tesisi Açılış Töreninde konuştu.

- Çanakkale Lapseki Kanalizasyon Arıtma Tesisi Açılış Töreni
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ÇANAKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale Lapseki Kanalizasyon Arıtma Tesisi Açılış Töreninde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:01 Kaynak: AA

Lapseki, Çanakkale, Güncel
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