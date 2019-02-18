Son Dakika Haberleri: Kurumsal Yönetim Zirvesi İçin Geri Sayım Başladı

Kurumsal Yönetim Zirvesi İçin Geri Sayım Başladı

1 saat önce

21 Şubat'ta gerçekleştirilecek 12'nci Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde Değişim, Denge ve Değer'in önemi masaya yatırılacak.

Kurumsal Yönetim Zirvesi İçin Geri Sayım Başladı, System.String[]
21 Şubat'ta gerçekleştirilecek 12'nci Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde Değişim, Denge ve Değer'in önemi masaya yatırılacak.

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye'de gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD), geleneksel hale gelen Kurumsal Yönetim Zirvesi'nin 12'ncisi 21 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek. Bu yıl, 'Kurumsal Yönetim İçin: Değişim - Denge - Değer' ana temasıyla iş ve ekonomi dünyasını buluşturacak zirvenin açılış konuşmaları TKYD Başkanı Ali Pandır, Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından gerçekleştirilecek.

Zirve kapsamında ayrıca şirketlerin 2018 yılı içinde elde ettikleri 'Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları' temel alınarak yapılan değerlendirmeye göre verilen 'Kurumsal Yönetim Ödülleri' de 9'uncu kez sahiplerini bulacak.

Zirve oturumları, 'Değişim, Denge, Değer' ana temalarında

Bu yıl üç bölüm halinde planlanan zirvenin "Değişim" temalı ilk oturumu, "Yönetim Kurullarında Ezber Bozan Uygulamalar" başlığıyla gerçekleştirilecek. Oturumda, Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Vedat Akgiray ve OECD Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Finans Bölüm Başkanı Mats Isaksson kurumsal yönetim konusunda küresel trendleri ele alacak. "Denge" oturumunda da "Yönetimde Yeni Paradigmalar-Kurumsal Çeviklik" konusunda Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Sezgin ve Koton Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz görüşlerini paylaşacak. Ekonomist Şant Manukyan ve Ekonomist Serhat Gürleyen'in "Ekonomi Konuşmaları"nın ardından ise zirvenin üçüncü ve "Değer" temalı son oturumu gerçekleştirilecek.

Oturum kapsamında RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi Kurucusu ve Danışma Kurulu Üyesi Salim Kadıbeşegil, Merkezi Kayıt Kuruluşu Direktörleri Özgür Bülbül ve Özgür Uysal ve Zorlu Enerji ve Vestel Yönetim Kurulu Üyesi, Zorlu Enerji, Vestel ve Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül İldeniz "Kurumsal Yönetim ile Değer Oluşturmak" başlığı altında görüşlerini katılımcılara aktaracak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:25 Kaynak: İHA

Ekonomi, İstanbul, Ekonomi
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